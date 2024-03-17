В Псковской области из пирожных создали электоральную карту России

23:29, 17 марта 2024, ПАИ

В Псковской области участники и гости «Ночи выборов – 2024» на площадке медиацентра ПАИ создали сладкую электоральную карту России. Помог им в этом основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько, который приготовил 89 капкейков с названиями всех регионов страны.

Каждый гость вечера мог поставить свой десерт на тот или иной регион, объяснив свой выбор. Кто-то говорил о воспоминаниях, связанных с детством, кто-то – о мечте побывать в определённом субъекте Федерации, кто-то делал выбор в пользу малой родины.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.