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Наталья Горбачёва – о работе центра общественного наблюдения за выборами: Мы были одной большой командой

О работе центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) за выборами рассказала председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя ЦОН Наталья Горбачёва в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 18 марта.

Наталья Горбачёва: «Мы были одной большой командой». Фото: ПАИ

«Команда, которая работала в центре общественного видеонаблюдения, всем приносила радость. У нас есть хорошая традиция: мы закончили трёхдневное голосование гимном Псковской области, поэтому команда у нас была замечательная. Дежурство организовано очень серьёзное, в состав входили как члены общественного штаба, так и члены избирательной комиссии. Волонтёры прекрасно сработали – это были студенты университета. Мы были одной большой командой. Всем большая благодарность», – сказала Наталья Горбачёва.

Штаб общественного наблюдения посетило около 100 человек, отметила она.

«Многие международные наблюдатели такого никогда не видели, и нам было приятно рассказать о работе штаба, показать. Они были очень удивлены видеонаблюдением. Даже коллеги из Белоруссии высказали большую благодарность и сказали, что им есть чему у нас поучиться», – заключила Наталья Горбачёва.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

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