15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей на прошедшей неделе

10:20, 18 марта 2024, ПАИ

С 11 по 17 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 5 административных правонарушений, изъяли 15 единиц оружия и 99 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.