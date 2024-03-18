Александр Котов: Убедительная победа Владимира Путина на выборах даст ему возможность и дальше уверенно вести Россию к победе

11:49, 18 марта 2024, ПАИ

Убедительная победа действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ даст ему возможность и дальше уверенно вести Россию к победе, заявил журналистам председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Победа на этих выборах действующего лидера государства, президента Владимира Владимировича Путина – красивая, яркая и самое главное убедительная», – подчеркнул председатель областного Собрания.

По его словам, абсолютное большинство тех, кто пришёл на выборы, кто проголосовал, связывали участие в голосовании с будущим России.

«Сегодня как никогда нам важно было объединиться, показать единство народа, показать высокую поддержку нашего лидера, чтобы мы и дальше могли, к сожалению даже и с оружием в руках, отстаивать интересы нашей страны: свободу, независимость, наши исторические ценности, величие русского человека и способность защитить русских, где бы они ни жили», – сказал Александр Котов.

«Яркая, красивая и убедительная победа Владимира Путина на выборах президента даст возможность главе государства, опираясь на такую беспрецедентную поддержку избирателей, и дальше уверенно, чётко, спокойно вести нашу страну к победе!» – заключил спикер областного Собрания.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

В целом по России Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набрав 87,29 % голосов по итогам подсчёта 99,76 % бюллетеней. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3 %), третье – Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,84 %), четвёртое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21 %).