Владимир Путин побеждает в Псковской области с 84,7%
Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает с 84,7 % голосов на выборах президента РФ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона по результатам обработки 100 % бюллетеней.
По предварительным итогам, за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).
В Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).
Напомним, в Псковской области голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 на 573 избирательных участках. Также применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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