Армен Мнацаканян: Никто не сомневался в победе нашего президента

12:14, 18 марта 2024, ПАИ

Никто не сомневался в победе действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ, заявил журналистам руководитель фракции партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Никто не сомневался в победе нашего президента. Я только коротко скажу: кто с нами, тот, значит, с нами, а кто не с нами, пусть не обижается», – отметил Армен Мнацаканян.

Он также напомнил, что на протяжении предшествующих месяцев в штабе общественной поддержки депутаты-единороссы проводили встречи с избирателями, собирали наказы и предложения.

«Могу сказать, наказов поступило очень много. Основные темы – это ЖКХ, догазификация, социальные вопросы, пенсионные. И сегодня мы продолжаем эту работу, она не прекращается, избиратели по-прежнему приходят в штаб», – сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

В целом по России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ, он набрал 87,29 % голосов по итогам подсчёта 99,76 % бюллетеней. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3 %), третье – Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,84 %), четвёртое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21 %).