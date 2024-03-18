Сенатор Алексей Наумец: Убедительная победа Владимира Путина на выборах показывает доверие избирателей

13:00, 18 марта 2024, ПАИ

Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента РФ показывает доверие избирателей к главе государства и властям в регионах, заявил член Совета Федерации РФ от Псковской области Алексей Наумец на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Такая высокая явка и результат, с которым победил действующий президент, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России, показывают доверие не только к нему, но и к властям в регионах, в том числе и в Псковской области», – сказал Алексей Наумец.

По его словам, впереди предстоит много работы. «Если кто-то сейчас подумал, что будет время передохнуть, то нет. Сейчас пришло время из одной упряжки впрячься в другую и работать», – подчеркнул он.

Сенатор также поблагодарил военнослужащих и их семьи за участие в выборах и поддержку действующего главы государства. «Зная всех ветеранов, членов семей военнослужащих, зная их позицию – мне очень приятно, что такая большая военная семья вместе со всей страной сплотилась вокруг нашего главного, сильного и крепкого лидера», – сказал он.

По словам Алексея Наумца, во время президентских выборов в мире царила ядовитая обстановка. Но граждане России, находившиеся за границей и под давлением Запада, переходили пункт пропуска и голосовали, исполняли свой конституционный долг.

«Я горжусь, что я русский, что живу в России и что имею причастность к жизни нашей великой страны», – заключил Алексей Наумец.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

В целом по России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ, он набрал 87,29 % голосов по итогам подсчёта 99,76 % бюллетеней. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3 %), третье – Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,84 %), четвёртое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21 %).