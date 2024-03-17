Классический прорыв. «ПАИ. Афиша» на неделю

13:09, 18 марта 2024, ПАИ

А вы готовы к такому крутому прорыву классики в Пскове? Стартовавший на неделе 50-й фестиваль русской музыки, посвященный Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, – это просто нашествие классной музыки, балета и оперы, к которым уж точно стоит прикоснуться. Сам маэстро Гергиев пожалует на сцены Филармонии и Театра драмы! Поэтому сегодня ПАИ-Афиша максимально подробно расскажет о самых ярких страницах фестиваля. Но это не повод забывать про другие мероприятия: симфонические рок-хиты «Властелин тьмы», романтическую сказку «Летучий корабль» или спектакль о спектакле «Вернись, любовь!»… Выбор за вами.



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Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова

Что: концерт

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 18 марта, 19:00.

18 марта, 19:00 филармония приглашает на редкое фестивальное событие – концерт Симфонического оркестра Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. В программе концерта

Симфония No. 5 А. Глазунова; «Сказка» Н. Римского-Корсакова – симфоническая пьеса, навеянная прологом к поэме «Руслан и Людмила» А. Пушкина; музыкальные иллюстрации на тему повести «Метель» А. Пушкина, созданные Г. Свиридовым.

«Этот концерт – прекрасная возможность приобщиться к классической музыке и услышать в живом исполнении произведения великих русских композиторов. Не пропустите»! – приглашают в филармонии. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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«Сказка в русской музыке»

Что: Авторский спектакль Ольги Пикколо

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 19 марта, 15:00.

6+

В авторском спектакле «Сказка в русской музыке», который пройдет на сцене Филармонии 19 марта в 15:00, его режиссёр и актриса, Ольга Пикколо, связывает имена двух русских музыкальных сказочников, - Анатолия Лядова и Николая Римского-Корсакова. Слушатели от четырёх лет смогут познакомиться с двумя сказочными шедеврами: симфонической картиной «Кикимора» и «Сказкой о царе Салтане».

В спектакле используются интерактивные моменты и двигательная импровизация маленьких слушателей, а музыканты на сцене выступают также и в роли настоящих артистов. Спектакль дополнят чудесные рисунки цветным песком художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой и симфонический оркестр под управлением маэстро Алексея Репникова.

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Программа «Окно в Россию»

Что: концерт в исполнении российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой»

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 19 марта, 19:00.

В программе концерта прозвучат шедевры русского барокко в исполнении российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой».

Зрителям будут представлены композиторы Франческо Арайя (прозвучит ария из первой оперы на русском языке «Цефал и Прокрис»);

Доменико Далольо (прозвучит «Русская симфония» и Соната для скрипки и бассо континуо, посвященная великому князю Павлу Петровичу);

Джузеппе Сарти (прозвучит Русская песня из оперы «Индейская семья в Англии»). Кроме того, публика услышит сочинения малоизвестных русских композиторов Ивана Юнкина и псковича Николая Яхонтова.

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МолОт-ансамбль «Русский карнавал»

Что: концерт

Где: Концертный зал Детской музыкальной школы №1 им.Н.Римского-Корсакова, г. Псков, ул. Советская, 44.

Когда: 19 марта, 19:00.

6+

19 марта, 19:00 в Детской музыкальной школе №1 им.Н.Римского-Корсакова состоится концерт петербургского «МолОт-ансамбля» «Русский карнавал». В программе концерта, собранной вокруг сюиты из «Истории солдата» Стравинского, встречаются расшифровки фольклорных наигрышей, русские плясовые от Чайковского до современных молодых российских композиторов.

«МолОт-ансамбль»: Пётр Гайдуков (голос), Алексей Исаев (флейты), Александр Захаренко (кларнет, бас-кларнет), Алексей Глазков (фортепиано), Артур Зобнин (скрипка), Дмитрий Лебедев (виолончель).

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«Светлый праздник»: симфонические шедевры Н.А.Римского-Корсакова»

Что: концерт Государственной симфонической капеллы России

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 20 марта, 19:00.

6+

20 марта, в 19:00 на сцене Псковской филармонии выступит государственная академическая симфоническая капелла России (Москва). Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, лауреат государственных премий Валерий Полянский. В концертной программе прозвучат оркестровые сочинения Н.А. Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году.

Симфоническое творчество композитора представлено увертюрой «Светлый праздник», раскрывающей легендарную и языческую сторону празднования Пасхи в России; кантатой «Свитезянка» на музыку, заимствованную из одного из романсов Римского-Корсакова; а также самыми известными симфоническими сюитами, среди которых - «Шехеразада», одно из лучших сочинений русской музыки о Востоке, сюита из предпоследней оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» на сюжет древнерусской легенды XIII века.

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«Тебе поём» Духовная музыка России

Что: концерт Государственной симфонической капеллы России

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 21 марта, 19:00.

6+

21 марта, в 19:00 в областной филармонии государственная академическая симфоническая капелла России под управлением маэстро Валерия Полянского представит зрителям как классические Литургии Иоанна Златоуста, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, вокальную музыку Василия Калинникова и Сергея Танеева, так и духовные сочинения конца XX века композиторов Николая Сидельникова и Альфреда Шнитке, соединявших в своем творчестве музыкальную архаику и различные направления музыкального авангарда.

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«В каждой ноте - вдохновенье»

Что: программа ансамбля русской музыки «Псков»

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 22 марта, 19:00.

6+

Псковская филармония 22 марта, в 19:00 приглашает на программу ансамбля русской музыки «Псков», посвящаенную 225-летию А.С. Пушкина. Художественный руководитель - Е. Ленина.

«Концерт представляет собой «музыкальную пушкиниану». Солисты ансамбля заслуженные артисты России А. Либ и Н. Александрова исполнят романсы «Я вас люблю», «Однозвучно гремит колокольчик». Е. Федина исполнит народные песни Псковского края. Сказочного колорита и музыкального вдохновения добавит гость концерта — лауреат международных и всероссийских конкурсов К. Шаханов (г. Санкт-Петербург). В его исполнении зрители услышат авторские произведения на гуслях и жалейке в сопровождении ансамбля русской музыки «Псков», - отметили в филармонии.

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«Хованщина»

Что: спектакль, опера Модеста Мусоргского

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 24 марта в 18:00.

6+

24 марта один из лучших оркестров мира под управлением Валерия Гергиева закроет юбилейный праздник двумя выступлениями на сцене БКЗ. Оба будут посвящены 185-летию уроженца Псковской земли Модеста Мусорского.

В 13.00 слушателей ждёт концерт симфонического оркестра Мариинского театра по произведениям Мусоргского Купить билет

В 18.00 в исполнении оркестра и хора прозвучит опера «Хованщина», относящаяся к истории стрелецкого бунта Купить билет

В дни празднования 185-летия со дня рождения М. П. Мусоргского, на его родной псковской земле прозвучит опера «Хованщина». Это последняя опера композитора, над созданием которой он работал, но так и не успел дописать клавир. После смерти композитора оперу завершил и инструментовал Римский-Корсаков.

Основной сюжет разворачивается в Москве во время стрелецких бунтов 17 века. Начальник стрелецких войск князь Хованский и претендент на трон князь Голицын пытаются заключить союз перед лицом новой силы в лице молодого царевича Петра. Сюжет не имеет книжного первоисточника, а либретто по историческим документам создано самим Мусоргским, страстно увлеченным русской историей.

Традиции императорской премьеры сохраняются и в нынешнем спектакле, в режиссуре выдающегося советского оперного режиссера Леонида Баратова. Особое внимание создатели уделили реалистическим деталям, размаху массовых сцен и монументальности декораций.

Оркестр Мариинского театра - один из главных героев оперы. «Рассвет на Москва-реке» или мрачном «Поезде Голицына» создает особую атмосферу спектакля. «Для меня звучание оркестра в финальной сцене гораздо важнее, чем бутафорские страсти на сцене. Так ли уж важно, горит или не горит раскольничий скит? Мне кажется, здесь должен гореть оркестр…», - считает дирижер Валерий Гергиев.

«Вернись, любовь!»

Что: спектакль о спектакле

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 23 марта в 17:00.

16+

23 марта, в 17:00 Дом офицеров приглашает на спектакль «Вернись любовь». «Судьба даёт шанс знаменитому артисту Евгению Славину с триумфом вернуться на театральные подмостки. Он с воодушевлением принимает предложение сыграть главную роль в новом спектакле и не знает, что его партнёршей станет бывшая возлюбленная Татьяна. Во время репетиций любовь между Евгением и Татьяной обретает второе дыхание, чем ставит под угрозу весь спектакль. Чтоб избежать провала, режиссёру спектакля необходимо срочно отвлечь влюблённых друг от друга. Сумеет ли любовь победить ненависть, или шторм нешуточных страстей разлучит наших героев?» - передают суть спектакля в театре.

Режиссёр Павел Урсул, в ролях Екатерина Семёнова, Дмитрий Ратомский, Алексей Матошин и Александр Давыдов.

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Внимание! В Доме офицеров сообщают, что спектакль «Как попасть в рай?» переносится с 18 марта на 10 апреля 2024 года. Как заверяют организаторы, все купленные билеты будут действительны.

«Дыши свободно»

Что: познавательная интерактивная программа

Где: Малый зал, Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 22 марта в 13:00.

12+

22 марта, в 13:00, Дом офицеров приглашает старшеклассников на познавательную интерактивную программу «Дыши свободно», посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В программе интерактивные викторины, квизы, а также выступления творческих коллективов Дома офицеров.

«Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы»

Что: шоу танцующего оркестра «CONCORD ORCHESTRA»

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 24 марта в 19:00.

12+

Аранжировки произведений известных рок-групп на сцене Дома офицеров 24 марта, в 19:00, исполнит танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA». В программе прозвучат произведения Kiss и Deep Purpl, Roxette и Pink Floyd, Nirvana и Metallica и многих других.

«Музыканты оркестра выступят в образе рыцарей во главе с Властелином тьмы. Вы увидите эпичную схватку сил добра и зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям. Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции сделают атмосферу шоу фееричным. Зрителя ждут живое звучание симфонического оркестра и яркие аранжировки рок-хитов», - отмечают организаторы.

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«От отца к сыну, от художника к мастеру»

Что: выставка произведений народного и декоративного искусства из собрания музея-заповедника «Абрамцево»

Где: Музей-заповедник «Изборск», г. Изборск, ул. Печорская, 32, усадьба купца Шведова.

Когда: до 25 марта, вт.- вс. с 10:00 до 17:00, пн. - выходной.

Изборский музей-заповедник напоминает, что работа выставки «От отца к сыну, от художника к мастеру», созданная на основе произведений декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника «Абрамцево» продлевается на одну неделю - до 25 марта. На выставке представлены изделия, созданные как именитыми мастерами-художниками, так и безымянными ремесленниками.

«Экспонаты охватывают период с конца XIX века до начала XXI века. Их объединяет понимание традиций народного искусства и любовь к нему.

Посетителей встречают неброские предметы крестьянского быта: ковши, вальки, рубели, прялки, оформленные в антикварные золочёные рамы, что придаёт вещам значимость, перемещает их на один уровень с профессиональным «высоким» искусством», - отмечают в музее.

«Летучий корабль»

Что: сказка, семейное фэнтези

Где: в кинотеатрах Пскова: «Мираж Синема Акваполис» ул. Кузбасской Дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис», «Silver Cinema Псков», д.Борисовичи, ул.Завеличенская, 23.

Когда: с 21 марта

6+

В прокате кинотеатров Пскова «Silver Cinema Псков» и «Мираж Синема Акваполис» зрителей ожидает семейное фэнтези с Полиной Гагариной и Андреем Бурковским по мотивам известного мультфильма «Летучий корабль».

О фильме: Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.

Также в прокат выходят драматическая комедия о взрослении в середине 2000-х «Лето. Нулевые» (Россия, 2024, 18+), захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом «Территория зла» (Австралия / США, 2024, 18+), биографическая мелодрама о любви и страсти знаменитого художника «Обнажённая муза Пьера Боннара» (Бельгия/Франция, 2023, 18+), «Теория простых чисел» - драма о гениальной студентке-математике, столкнувшейся с житейскими трудностями драма (Франция / Швейцария, 2023, 16+), драма о таинственной поклоннице легендарного Рудольфо Валентино «Немая жизнь» (США, 2023, 18+), драма о школьной поездке, которая меняет жизнь старшеклассницы «Нежный восток» (США, 2023, 18+), приключенческий мультфильм «Стражи вселенной: как приручить динозавров» (Китай, 2024, 6+), «Крутые яйца: Миссия «Пингвин» - комедия о том, как пингвины и белый медведь отправляются в улётное путешествие на Южный полюс (Мексика, 2022, 6+), проникновенная драма с Беренис Бежо по мотивам романа Сандро Веронези «Колибри» «Лучшая жизнь»( Франция / Италия, 2022, 18+) и триллер «Омен. Непорочная» (2024, США, 18+).

«Автостопом по всей России»

Что: Лекция от Дмитрия Пономарёва.

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 18 марта в 19:00.

18 марта в 19:00

Хотите узнать, как правильно планировать маршрут, как общаться с местными жителями и как найти самые красивые места в России? Тогда 18 марта, в 19:00 вам обязательно нужно прийти на лекцию «Путешествие автостопом по России». В лекционном зале Лофта состоится встреча с настоящим автостопщиком Дмитрием Пономарёвым. Семнадцатилетний школьник за три года объехал более 58 регионов нашей Родины и посетил шесть зарубежных стран.

«Дима расскажет, как безопасно и увлекательно путешествовать, о своих самых интересных впечатлениях, о том, какие проблемы встречаются на пути и как их решать. Ведь каждое путешествие - это не только новые знакомства и впечатления, но и возможность преодолеть свои страхи и развиваться. А главное – вы узнаете, как получить незабываемые эмоции и опыт, путешествуя без дорогих билетов. Приходите с друзьями - вместе веселее и интереснее», - отметили организаторы.

Купить билет можно у администратора в Лофте или онлайн

Кроме того, с 25 по 29 марта Лофт запускает весеннюю смену клуба креативных детей с 7 -11 лет. Пять каникулярных дней в Лофте школьников ждет уникальная программа, наполненная эмоциями, интересными встречами и незабываемым опытом. Это квесты и развивающие активные игры, творческие и кулинарные мастер-классы. Встречи каждый день с 13:30 до 18:00.

«Каждый ребенок станет частью большой увлекательной истории, сможет проявить свои творческие и коммуникативные способности и узнает много нового. Полдник (еда и чай) – для активной деятельности нужно много сил, живое общение без гаджетов. Нет, мы не забираем у детей телефоны. Дети сами не хотят ими пользоваться. Если у вас остались вопросы - Кристина с удовольствием на них ответит», - отмечают организаторы.

«Интернет страницы»

Что: концерт Леонида Плохова.

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда:23 марта в 14:00.

16+

23 марта, в 14:00, в Лофте Леонид Плохов на концерте «Интернет страницы» остановит время и исполнит песни собственного сочинения, в которых рассказывает истории из жизни.

«Если вы ещё не слышали о Леониде Плохове, мы настоятельно рекомендуем послушать его музыку во ВКонтакте, Яндекс.Музыке и YouTube. Кстати, за всю жизнь он написал уже 56 композиций. Леонид - известная в Пскове творческая личность, музыкант, мастер росписи по дереву. Он участвовал в шоу «Голос Пскова» и в «Битве талантов. Приходите на концерт, берите хорошее настроение и выключайте мобильные телефоны, ведь 23 марта мы будем листать интернет страницы в нашем воображении», - приглашают организаторы.

Купить билет или в Лофте.

«Гений места»

Что: камерный концерт Мариинского театра

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 24 марта в 15:00.

12+

24 марта, в 15:00, Мариинский театр даст камерный концерт на сцене Псковского театра драмы.

«Фестиваль «Гений места», проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединяет музыкальные приношения на родинах великих русских композиторов. Мероприятия в рамках фестиваля станут центральными в ходе широкого празднования 185-летия со дня рождения Мусоргского Мариинским и Большим театрами в течение всего театрального сезона. Всего в программу музыкальных приношений фестиваля «Гений места» вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов», - отмечают в театре.

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«Зойкина квартира»

Что: спектакль

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 20 марта в 19:00.

18+

20 марта, в 19:00 Псковский драматический театр приглашает на спектакль Сергея Потапова по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Трагическая буффонада перенесет вас в Москву, в 1920-е годы, в самый разгар НЭПа.

«Спектакль Сергея Потапова – не социальный памфлет и не мелодрама, тем более не репортаж из нэпманских двадцатых. Это история про ад: и так ли важно, находятся ли персонажи «Зойкиной квартиры» уже в аду или носят его в душе? Но права на надежду отнять у героев спектакля никто не в силах», - отмечают в театре.

19 марта в 19:00 монопьеса Юлии Поспеловой «Говорит Москва» 16+ приоткроет зрителю историю взросления девочки Светланы. И хоть не называются по фамилиям ни Сталин, ни его дочь Светлана Аллилуева, однако исторические прототипы персонажей угадываются.

21 и 22 марта в 19:00 зрителя ждет встреча с фантастическим абсурдом, божественной сказкой и демографической комедией «Сережа очень тупой» 18+ в интерпретации художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

23 марта в 11:00, 24 марта в 11:00 и 13:00 спектакль для самых маленьких «Большое космическое путешествие» 0+. Это история про детскую мечту, реализация которой делает малышей поистине счастливыми.

23 и 24 марта в 19:00 спектакль «Дни Победы» расскажет зрителю невыдуманные истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной, записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой. Здесь зрители и актеры находятся в одном общем пространстве – пространстве памяти.

Также зритель вновь ждет встречи с героями спектакля Дмитрия Акриша «Бовари», который состоится 19 марта в 19:00. По мнению режиссера, эта история должна цеплять каждого зрителя, поскольку «этот спектакль про страхи, о которых женщины молчат на кухне, в постели, дома рядом с мужчиной. Это спектакль про взаимоотношения мужчины и женщины, матери и сына».

23 марта в 19:00 вновь на сцене театра нашумевшая премьера абьюза в 9-ти раундах с антрактом «Мой не мой». Бытовая комедия превращается в криминальную драму, но «Мой не мой» – не то и не другое, а притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершенное зло.

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«Чучело»

Что: спектакль-эксперимент

Где: МБУК "Городской культурный центр", г. Псков, пл. Победы, 1, малый зал.

Когда: 22 марта в 19:00.

12+

22 марта в 19:00, Городской культурный центр приглашает на спектакль-эксперимент «Чучело», в ходе которого участники молодежного уличного театра «Фонарь» попытаются примерить на себя образы, мысли и чувства обычных школьников, чтобы понять, почему подростки совершают такие странные, безрассудные, а иногда и жестокие поступки.

«Легко ли новичку стать своим в незнакомом классе? Всегда ли первое впечатление о человеке действительно верное? Может ли ошибаться весь класс? Это лишь некоторые вопросы, которые ставит перед участниками эксперимента драматическая история Ленки Бессольцевой, которую одноклассники прозвали Чучелом», - рассказали о спектакле организаторы.

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«Котик Джеймs»

Что: концерт

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда:22 марта, 19:00.

22 марта, в 19:00, Бар «Нора» ждет гостей на большую сольную программу группы «Котик ДжеймS». Состав: Александр бАтаник - бас, вокал;

Дамир Теляков - гитара, вокал; Алесей Кольцов - гитара, бэк; Евгений Светов – барабаны; Сергей Филатов - студия, клавиши.

«Музыка Группы Котик ДжеймS отличается своей не привязанностью к одному стилю. Ведь парни искренне верят в то, что панк - это свобода, именно поэтому они просто играют рок! Творчество «Котик ДжеймS» исключительно ради творчества! А их SOfT PUNK придётся по вкусу каждому», - уверяют в Баре «Нора».

«Звонтья»

Что: концерт

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 23 марта, 19:00.

А 23 марта, в 19:00, в клубе «Нора» даст большой концерт самая гастролирующая группа питерского андеграунда «Звонтья».

«Звонтья» – короли музыкальных удивлений, созидатели фриссонов и авангардисты андеграундного гастролинга! Всегда харизматичная подача, мелодичность синтов и кач баса, искромëтные ударные с ломаными ритмами и яркий женский вокал с настоящими стихами! Песни, которые лечат раненые души, латают пробитые сердца и чинят обломанные крылья!», - приглашают организаторы.

«Псковская весна»

Что: концерт группы «Октябрьский проспект»

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 24 марта, 20:00.

24 марта, в 20:00, в баре Нора» с концертом выступит группа «Октябрьский Проспект». Образовал её фронтмен и гитарист Константин Андреев, который является также автором песен. Группа «Октябрьский Проспект» исполняет свои песни в стиле русский рок.

«Друзья, приглашаем на наш весенний концерт 24 марта. Обещаем, как всегда, будет интересно!», – приглашают музыканты.

«Пусть музыка звучит в память обо мне!»

Что: концерт

Где: музей-усадьба Н.А.Римского-Корсакова, Псковская обл., Плюсский район, д.Вечаша.

Когда: 23 марта.

Музей-усадьба Н.А.Римского-Корсакова 23 марта приглашает на концерт «Пусть музыка звучит в память обо мне!». В концерте примут участие заслуженный артист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин, студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств с литературно-музыкальной композицией «Золотой петушок»

24 марта состоится открытие выставки мозаичных картин «Великий сказочник» из коллекции художественных мастерских Санкт-Петербурга (Инга Романова) и Москвы (Карина Фавока).

Будучи партнером Международного фестиваля «День Римского-Корсакова», приуроченного к 180-летию композитора, который с 15 по 18 марта проходит в Санкт-Петербурге, в музее-усадьбе в эти дни состоятся театрализованные представления по опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка».

По вопросам организации экскурсий обращаться по телефону: 8(81133) 2 12 53.

«Любопытный слонёнок»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 24 марта в 12:00 и 14:00.

0+

24 марта, в 12:00 и 14:00, Псковский театр кукол приглашает всех, кому уже исполнилось три года, на спектакль «Любопытный слонёнок».

«Эта история для таких же, как и Слонёнок, любознательных детей. Путешествие в Африку в нашем театре будет совершенно безопасным для малышей. Это история о любопытном Слонёнке, который однажды захотел узнать, что кушает за обедом Крокодил, а в итоге получил длиннющий нос известный теперь, как хобот», отмечают в кукольном театре.

А 23 марта, в 12:00 и 14:00, в театре ждут ребят на спектакль «Терем-теремок».

«Увлекательная астрономия»

Что: программа

Где: Планетарий, ул. Советская, д. 64А

Когда: 23 марта, в 13:00

6+

23 марта, в 13:00, Планетарий приглашает детей 6-10 лет и их родителей на программу «Увлекательная астрономия».

«Главные герои этой программы - ученик третьего класса, Витя Ковалев и его папа, преподаватель физики и астрономии. Однажды, папа и сын отправляются в обсерваторию, чтобы посмотреть на звезды. Мальчик узнает много новых слов и понятий. Кто такие астрономы? Что такое телескоп? Папа рассказывает ему про Солнечную систему, звезды и созвездия, метеориты, кометы и галактики. Вместе они находят Большую и Малую Медведицу, Полярную звезду, Млечный путь», - поясняют в Планетарии.

Также Планетарий ждет гостей 20 марта, в 17:00, на программу «Рассказы Гнома-Астронома» (5-8 лет), 21 марта, в 17:00 на п/ф «Небесные сказки и Путешествие к звездам + звезды» (5-8 лет), 22 марта, в 15:00, на п/ф «В глубины Вселенной + звезды» (6+), а в 17:00 на программу «Космическая азбука» (6-10 лет), 23 марта, в 12:00, на п/ф «Небесные сказки и Путешествие к звездам + звезды» (5-8 лет), и в 14:00 на программу «Под небом Планетария» (11+).

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