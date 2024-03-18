Александр Козловский: Мы готовы к большой работе

13:18, 18 марта 2024, ПАИ

Псковское региональное отделение «Единой России» провело в регионе большую работу в ходе президентской избирательной кампании, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы проводили встречи, собирали наказы, рассказывали о партийных проектах и продвигали их», – отметил Александр Козловский и поблагодарил всех однопартийцев, сторонников партии и тех, кто вместе с ними проводил большую работу.

По его мнению, благодаря такой большой и слаженной работе региональное отделение «Единой России» тоже внесло лепту в результат этой кампании. «Победил наш лидер Владимир Владимирович Путин. Самое главное, что следующие шесть лет благодаря главному политическому событию и той поддержке, которую оказали граждане России, жители Псковской области, мы теперь понимаем, чем будем заниматься», – сказал он.

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию были обозначены основные векторы развития России, напомнил депутат Госдумы. «Теперь нам предстоит большая работа, в которую будем включены и мы: Псковская область, партия «Единая Россия», региональное отделение. И мы к этому готовы», – заключил Александр Козловский.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

В целом по России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ, он набрал 87,29 % голосов по итогам подсчёта 99,76 % бюллетеней. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3 %), третье – Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,84 %), четвёртое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21 %).