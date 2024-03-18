Валерий Филимонов: Россию ждёт шестилетие развития

13:36, 18 марта 2024, ПАИ

Россию ждёт развитие ближайшие шесть лет, заявил журналистам секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Партийная организация «Единой России» города Пскова – самая многочисленная в области не только по количеству партийцев, но и по количеству сторонников. Мы провели более 200 мероприятий, которые непосредственно касались жителей нашего города. Общаясь с ними, мы увидели, что никого не нужно было агитировать за нашего президента. Консолидация общества такова, что люди сами изъявляли желание, звонили нам, спрашивали об участии в мероприятиях, о мерах поддержки, которые они должны оказывать на выборах», – рассказал Валерий Филимонов.

По его словам, в ходе президентской кампании состоялось общение с более чем 19 тысячами граждан. «Основной вывод, который мы можем сделать при этом общении, – именно те мероприятия, которые проводятся с участием президента, те интервью, которые он давал, та разъяснительная работа, которая проходила с экранов телевизоров от имени Владимира Владимировича, – всё это консолидировало общество. Благодаря нашему президенту это шестилетие будет развитием нашей страны, нашей области и города», – заключил Валерий Филимонов.

Отметим, что в Псковской области в выборах президента РФ приняло участие 342 890 избирателей (68,6 %).

По предварительным итогам, по результатам обработки 100 % бюллетеней за Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).

В целом по России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ, он набрал 87,29 % голосов по итогам подсчёта 99,76 % бюллетеней. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,3 %), третье – Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,84 %), четвёртое – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21 %).