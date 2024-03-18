«Она понимает, что это её дом»: собаке из аэропорта Пскова нашли хозяев

17:14, 18 марта 2024, ПАИ

Собаке, которая прибилась к аэропорту в Пскове, нашли хозяев. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили сотрудники Международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги.

Собаку взяли себе сотрудники «Псковавтодора». Теперь животное будет охранять территорию предприятия в Пскове.

«С собакой всё хорошо. Её назвали Пальмой. Её забрали очень хорошие люди из компании «Псковавтодор». Они взяли её на баланс. Пока они её разместили в тёплом боксе. Охранники с ней гуляют и всем ей помогают. Все встретили её очень хорошо», – рассказали собеседники ПАИ.

Большую благодарность сотрудники аэропорта выразили начальству и сотрудникам предприятия, которые отважились взять себе собаку.

В течение ближайшего времени животному построят вольер. «Ей сразу купили корм, миски, ошейники, поводки. У неё всё точно хорошо. Сейчас она ждёт, пока ей построят новый дом. Большое спасибо всем сотрудникам, которые очень тепло приняли Пальму. Она уже там себя чувствует очень уверенно, она понимает, что это её дом. Надо ещё лапку ей подлечить. Но в целом всё у неё хорошо!» – отметили собеседники ПАИ.