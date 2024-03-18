Островские коммунальщики очищают улицы от снега

18:48, 18 марта 2024, ПАИ

Коммунальные службы Островского района перестроили работу в связи с выпадением снега, сообщил в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

«С приходом ранней весны и установлением относительно тёплой погоды с малым количеством осадков в начале марта коммунальные службы Острова и подрядчики приступили к наведению чистоты и порядка на городских улицах. Вывозился мусор, после гололёдного периода убиралась с дорог и пешеходных зон песчаная смесь. Однако новый циклон, принёсший с воскресенья на понедельник похолодание и выпадение мокрого снега, внёс в планы коммунальщиков свои коррективы», – написал глава района.

По его словам, в очистке городских общественных пространств и тротуаров от снега задействовано восемь дворников и один мини-трактор. Снег убирают в парке Победы, на Детском парке, в сквере Клавы Назаровой, на подвесных мостах, городских тротуарах. Также чистятся территории у подъездов многоквартирных домов.

Дмитрий Быстров призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными.