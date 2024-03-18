Симфонический оркестр Петрозаводской консерватории имени Глазунова выступает в Пскове

19:20, 18 марта 2024, ПАИ

Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова выступает на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках 50-го Фестиваля русской музыки, передаёт корреспондент ПАИ.

Оркестр исполнит произведения композиторов Александра Глазунова, Николая Римского-Корсакова, Георгия Свиридова.

Ранее сообщалось, что Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова подписали договор о сотрудничестве.