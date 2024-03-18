Договор о сотрудничестве заключили Петрозаводская консерватория имени Глазунова и Псковский колледж искусств

18:37, 18 марта 2024, ПАИ

Договор о сотрудничестве заключили Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщил ректор консерватории, дирижёр симфонического оркестра учреждения Алексей Кубышкин в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Алексей Кубышкин уточнил, что выпускники колледжа смогут продолжить своё обучение в стенах Петрозаводской консерватории.

В эфире программы он также рассказал о выступлении консерватории, которое состоится сегодня на сцене БКЗ Филармонии в Пскове в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в 19:00.

«И для меня лично, и для консерватории приезд в Псков – это большое-большое культурное событие. Не только оказаться на 50-м Фестивале русской музыки, но и выступать в день рождения Римского-Корсакова на потрясающей сцене БКЗ филармонии. Это, мне кажется, останется в памяти у всех музыкантов на всю оставшуюся жизнь», – сказал Алексей Кубышкин.

«Сегодня будет представлена симфоническая музыка Александра Глазунова. Это ученик Римского-Корсакова, выдающийся музыкальный деятель, первый избранный ректор Санкт-Петербургской консерватории, потрясающий композитор, педагог. Композитор, который не так часто исполняется на нашей концертной эстраде, но у которого настолько красивая музыка, понятная, прекрасная. Мне очень хотелось бы исполнить её, чтобы наш концерт был проводником этой замечательной музыки. Будет исполнена его шестая симфония, самая моя любимая симфония из всего его творчества. Во втором отделении мы начнём с музыки Римского-Корсакова: исполним симфоническую пьесу «Сказка», навеянную прологом к «Руслане и Людмиле» Пушкина», – сказал он.

Напомним, 50-й Фестиваль русской музыки стартовал в Пскове 16 марта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее отметил, что за полвека Фестиваль русской музыки стал настоящим брендом региона.