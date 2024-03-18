Михаил Ведерников увеличил стипендии для студентов-медиков

21:14, 18 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение увеличить стипендии для студентов-целевиков, которые проходят обучение по программам среднего профессионального образования «лечебное дело», «сестринское дело» и «акушерское дело», о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Раньше стипендия составляла 3 тысячи рублей в месяц, с марта студенты начнут получать 4,5 тысячи.

Соответствующее постановление подписано.

«В этом году выпускниками медколледжа по направлениям «лечебное дело» и «сестринское дело» станут 200 молодых специалистов. Со своей стороны готовы предложить рабочие места и целый ряд дополнительных мер поддержки. Работаем, чтобы полностью обеспечить наш регион медицинскими кадрами», – написал Михаил Ведерников.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила губернатору о подготовке медкадров для Псковской области.