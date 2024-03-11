Марина Гаращенко доложила Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области

18:38, 11 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Марина Гаращенко отметила, что в этом году обучение в медколледжах региона на направлении «лечебное дело» завершат около 60 человек, «сестринское дело» – около 140 человек. В учреждениях активно проводятся встречи с работодателями из медицинских организаций Псковской области, которые рассказывают студентам о региональных мерах поддержки и программе «Земский фельдшер». По словам главы комитета, делается всё, чтобы сохранить псковичей в региональной системе здравоохранения.

Она подчеркнула, что с прошлого года Псковский и Великолукский медицинские колледжи увеличили набор, открыв две дополнительные группы по 25 человек по специальности «лечебное дело». В новом учебном году на всех направлениях планируется набор 275 человек на бюджетное обучение.

Марина Гаращенко также доложила о реализации в регионе мер поддержки медицинских кадров. Так, в прошлом году 98 ординаторов, обучающихся на целевой основе, получали региональную стипендию в размере до 10 тысяч рублей. Ежемесячное материальное обеспечение – три тысячи рублей – в 2023 году получали 354 студента медицинских вузов, а дополнительное ежемесячное материальное обеспечение – 200 будущих специалистов.

Губернатор положительно оценил работу по преодолению кадрового дефицита и подчеркнул, что особое внимание нужно уделить муниципалитетам, а также детскому направлению здравоохранения.

Ранее Михаил Ведерников посетил Псковский клинический перинатальный центр, где встретился с врачами и акушерками, навестил пациенток. Он также положительно оценил ремонт отделения профилактики Псковской городской поликлиники.