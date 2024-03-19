Света не будет на нескольких улицах в Великих Луках 21 марта
Электроэнергии временно не будет на нескольких улицах Великих Лук 21 марта в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Электричества не будет на улицах Коломенка, Интернациональной, Водной, а также набережной Рябики с 9:00 до 17:00.
Напомним, что электроэнергии также не будет в деревне Богдаши Палкинского района завтра, 19 марта.
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19 марта 2024
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