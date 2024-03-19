Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО
Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО. О военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Среди погибших: гвардии сержант Денис Поздняков, младший сержант Дмитрий Плотников, старший матрос Виталий Уретя, рядовой Юрий Ильин, рядовой Александр Тимофеев, рядовой Юрий Юшков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.
Ольга Серова – о стратегической сессии по работе с несовершеннолетними: Эта проблема всегда была важной и актуальной
Руководитель комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Оглавление»