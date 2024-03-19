Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО

12:49, 19 марта 2024, ПАИ

Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО. О военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Среди погибших: гвардии сержант Денис Поздняков, младший сержант Дмитрий Плотников, старший матрос Виталий Уретя, рядовой Юрий Ильин, рядовой Александр Тимофеев, рядовой Юрий Юшков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.