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Общество

Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО

Ещё шесть псковичей погибли в зоне СВО. О военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ
  • Погибшие на СВО
    Фото: ПАИ

Среди погибших: гвардии сержант Денис Поздняков, младший сержант Дмитрий Плотников, старший матрос Виталий Уретя, рядовой Юрий Ильин, рядовой Александр Тимофеев, рядовой Юрий Юшков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.

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