Руководитель комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев станет гостем программы «Оглавление»

13:16, 19 марта 2024, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Что такое молодёжная политика и почему соответствующий комитет в структуре исполнительной власти региона появился лишь недавно? Какое наследство досталось спикеру? Стала ли поездка псковской делегации на Всемирный фестиваль молодёжи «боевым крещением» для сотрудников нового комитета? Чем удивит псковичей обновленный региональный центр молодёжи? Какие мероприятия планируется провести под эгидой комитета по молодёжной политике в 2024 году?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.