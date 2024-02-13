Михаил Ведерников назначил нового руководителя комитета по молодёжной политике Псковской области

10:34, 13 февраля 2024, ПАИ

На должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области назначен Дмитрий Яковлев, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Его многие уже знают в Пскове как профессионала своего дела – последние несколько лет он руководил управлением культуры администрации Пскова», – отметил глава региона.

Заместителем председателя комитета назначена Екатерина Тимофеева – победитель первого регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области».

«Желаю успехов в работе и рассчитываю на новый импульс в развитии молодёжной политики», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее комитет по молодёжной политике Псковской области возглавляла Кристина Лунёва, она покинула пост врио председателя комитета с 23 января.

Добавим, Дмитрий Яковлев возглавлял управление культуры администрации Пскова с конца 2021 года. До этого он работал в аппарате Псковской гордумы.