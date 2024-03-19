Около 500 человек приняли участие в квесте «Мой Крым» в Пскове

15:35, 19 марта 2024, ПАИ

Около 500 человек приняли участие в квесте «Мой Крым», который прошёл 18 марта в Пскове в рамках фестиваля «Русская весна». Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В рамках этого мероприятия мы делали интересный квест, который посетил и губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников... В конце были разыграны призы, главный – поездка на двоих в Крым», – рассказал Дмитрий Яковлев.

Фестиваль был приурочен к десятилетию воссоединения Крыма с Россией: 18 марта 2014 года состоялось подписание документов о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России в качестве отдельных субъектов Российской Федерации.