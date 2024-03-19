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Общество

Родители псковских выпускников смогут сдать ЕГЭ

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

27 марта родители псковских выпускников смогут написать ЕГЭ по истории в школе № 24 имени Л. И. Малякова (Псков, улица Печорская, 3). На это будет отведено полтора часа.

Псковская область присоединяется к проекту в восьмой раз. Целью проведения акции является информирование родителей, разбор всех правил сдачи экзамена с акцентом на важности их соблюдения. Ожидается, что данная акция поспособствует снижению психологической напряжённости при подготовке к ЕГЭ школьников и их родителей.

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