Псковский омбудсмен подвёл итоги выборов

17:40, 19 марта 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил несколько участковых избирательных комиссий от Круппа до Себежа, проехав за день в общей сложности более 600 километров, в заключительный день выборов президента России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Во время посещения избирательных комиссий Дмитрий Шахов «обратил особое внимание на обеспечение фундаментальных избирательных прав, гарантированных конституцией России». Также особое внимание омбудсмен уделил безопасности граждан на избирательных участках, это касалось и избирателей, и членов участковых комиссий. Дмитрий Шахов считает, что с задачей правоохранительные органы справились на отлично.

«К сожалению, власти сопредельных государств хотя и не впрямую, но всё же делали попытки воздействовать на желание наших граждан воспользоваться своими избирательными правами, предусмотренными в том числе и нормами международного права, и проголосовать на выборах президента России. На границе шел жесткий контроль с той стороны, и главным вопросом при переходе границы был: «Зачем вы идёте в Россию?» Предполагаю, что были задействованы и технические средства контроля со стороны сопредельных государств. Всё это, конечно, не вписывается в международные стандарты, которые должны гарантировать неукоснительное обеспечение любым государством, подписавшим Пакт о гражданских и политических правах, соблюдение и обеспечение избирательных прав для граждан других государств без какой-либо дискриминации», – отметил Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов отметил, что перед голосованием вместе с представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко они пытались обратить внимание представителей органов власти сопредельных государств на недопустимость таких действий, которые нарушают международное право.

«И как оказалось впоследствии, именно на это и обратила внимание официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Троссел, которая отметила, что «все государства имеют право принимать меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Однако любые шаги должны быть объективно обоснованы и применяться недискриминационным образом», – процитировал Дмитрий Шахов.

Несмотря на возможные репрессии в будущем, российские граждане всё же переходили границу и пользовались местами для голосования в приграничных районах. Например, только на мобильном избирательном участке у МАПП «Бурачки» в Себежском районе своим правом воспользовалось более 1000 граждан России. Почти аналогичные цифры были зафиксированы и на других подобных участках. Всего своим правом удалось воспользоваться более 6000 граждан России из-за рубежа.

«Всё это подтверждает правильность решения ЦИК РФ и нашей областной избирательной комиссии, которые смогли не только гарантировать, но и реально обеспечить на высоком уровне такое голосование. При этом все проголосовавшие в эти три дня попали в праздничную атмосферу, которую им создали избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления», – заметил псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов оценил интересное нововведение – детские уголки. Члены избирательных комиссий и сами избиратели подчеркнули, что это удачное решение.

Обращения, которые поступили Дмитрию Шахову, были своевременно разрешены, это касается и оперативного взаимодействия по ряду вопросов с региональной избирательной комиссией. Они касались как реализации избирательных прав беженцев с Украины, получивших российское гражданство и пребывающих на территории Псковской области, так и прекративших свою деятельность средств массовой информации, пожелавших освещать выборы без законных оснований.