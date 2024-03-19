Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский омбудсмен подвёл итоги выборов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил несколько участковых избирательных комиссий от Круппа до Себежа, проехав за день в общей сложности более 600 километров, в заключительный день выборов президента России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Во время посещения избирательных комиссий Дмитрий Шахов «обратил особое внимание на обеспечение фундаментальных избирательных прав, гарантированных конституцией России». Также особое внимание омбудсмен уделил безопасности граждан на избирательных участках, это касалось и избирателей, и членов участковых комиссий. Дмитрий Шахов считает, что с задачей правоохранительные органы справились на отлично.

«К сожалению, власти сопредельных государств хотя и не впрямую, но всё же делали попытки воздействовать на желание наших граждан воспользоваться своими избирательными правами, предусмотренными в том числе и нормами международного права, и проголосовать на выборах президента России. На границе шел жесткий контроль с той стороны, и главным вопросом при переходе границы был: «Зачем вы идёте в Россию?» Предполагаю, что были задействованы и технические средства контроля со стороны сопредельных государств. Всё это, конечно, не вписывается в международные стандарты, которые должны гарантировать неукоснительное обеспечение любым государством, подписавшим Пакт о гражданских и политических правах, соблюдение и обеспечение избирательных прав для граждан других государств без какой-либо дискриминации», – отметил Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов отметил, что перед голосованием вместе с представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко они пытались обратить внимание представителей органов власти сопредельных государств на недопустимость таких действий, которые нарушают международное право.

«И как оказалось впоследствии, именно на это и обратила внимание официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Троссел, которая отметила, что «все государства имеют право принимать меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Однако любые шаги должны быть объективно обоснованы и применяться недискриминационным образом», – процитировал Дмитрий Шахов.

Несмотря на возможные репрессии в будущем, российские граждане всё же переходили границу и пользовались местами для голосования в приграничных районах. Например, только на мобильном избирательном участке у МАПП «Бурачки» в Себежском районе своим правом воспользовалось более 1000 граждан России. Почти аналогичные цифры были зафиксированы и на других подобных участках. Всего своим правом удалось воспользоваться более 6000 граждан России из-за рубежа.

«Всё это подтверждает правильность решения ЦИК РФ и нашей областной избирательной комиссии, которые смогли не только гарантировать, но и реально обеспечить на высоком уровне такое голосование. При этом все проголосовавшие в эти три дня попали в праздничную атмосферу, которую им создали избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления», – заметил псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов оценил интересное нововведение – детские уголки. Члены избирательных комиссий и сами избиратели подчеркнули, что это удачное решение.

Обращения, которые поступили Дмитрию Шахову, были своевременно разрешены, это касается и оперативного взаимодействия по ряду вопросов с региональной избирательной комиссией. Они касались как реализации избирательных прав беженцев с Украины, получивших российское гражданство и пребывающих на территории Псковской области, так и прекративших свою деятельность средств массовой информации, пожелавших освещать выборы без законных оснований.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове
19 марта 2024

Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области
19 марта 2024

Михаил Ведерников вручил псковским десантникам государственные награды
19 марта 2024

Юлия Белобородова покинула должность замдиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области
19 марта 2024

Профсоюзы собрали более 48 тысяч рублей на защиту соотечественников
19 марта 2024

Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле
19 марта 2024

Стали известны победители розыгрыша в шоу «Ночь выборов – 2024»
19 марта 2024

Около 500 человек приняли участие в квесте «Мой Крым» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...