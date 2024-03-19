Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове

Проект «Летняя гитарная школа» заработает в этом году в Пскове на базе детской музыкальной школы № 2. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове. Фото: ПАИ

«В прошлом году мы её [Евгению Загрядскую. – ПАИ] всем городом собирали. Она выиграла 600 тысяч рублей от Росмолодёжи на реализацию проекта «Летняя школа гитаристов», который стартует этим летом в детской музыкальной школе № 2. Этим проектом особенно горжусь. Тогда, подавая на «Росмол», кто бы мог знать, что сам скоро буду работать в этой сфере», – отметил Дмитрий Яковлев.

Подать заявку на участие в проекте «Летняя гитарная школа на Псковщине» псковичи в возрасте от девяти до 16 лет могут до 25 марта. Талантливые юные гитаристы могут стать частью уникального оркестра гитаристов под руководством маэстро классической гитары Анатолия Изотова. Школа будет проходить с 20 по 26 июня. Подробности по телефону 8-921-113-14-17.

Ранее сообщалось, что педагог детской музыкальной школы № 2 Евгения Загрядская выиграла грант на создание летней гитарной школы в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

Псковские следователи передали гуманитарную помощь для бойцов СВО
19 марта 2024

Дмитрий Яковлев – о работе в управлении культуры: Всё было искренне
19 марта 2024

Игорь Иванов: Крым вместе с нами 10 лет!
19 марта 2024

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове
19 марта 2024

Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области
19 марта 2024

Михаил Ведерников вручил псковским десантникам государственные награды
19 марта 2024

Юлия Белобородова покинула должность замдиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области
19 марта 2024

Профсоюзы собрали более 48 тысяч рублей на защиту соотечественников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...