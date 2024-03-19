«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове

18:11, 19 марта 2024, ПАИ

Проект «Летняя гитарная школа» заработает в этом году в Пскове на базе детской музыкальной школы № 2. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 марта.

«В прошлом году мы её [Евгению Загрядскую. – ПАИ] всем городом собирали. Она выиграла 600 тысяч рублей от Росмолодёжи на реализацию проекта «Летняя школа гитаристов», который стартует этим летом в детской музыкальной школе № 2. Этим проектом особенно горжусь. Тогда, подавая на «Росмол», кто бы мог знать, что сам скоро буду работать в этой сфере», – отметил Дмитрий Яковлев.

Подать заявку на участие в проекте «Летняя гитарная школа на Псковщине» псковичи в возрасте от девяти до 16 лет могут до 25 марта. Талантливые юные гитаристы могут стать частью уникального оркестра гитаристов под руководством маэстро классической гитары Анатолия Изотова. Школа будет проходить с 20 по 26 июня. Подробности по телефону 8-921-113-14-17.

Ранее сообщалось, что педагог детской музыкальной школы № 2 Евгения Загрядская выиграла грант на создание летней гитарной школы в Пскове.