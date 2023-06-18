Псковский педагог выиграла грант на создание летней гитарной школы

22:24, 18 июня 2023, ПАИ

Педагог детской музыкальной школы N2 Евгения Загрядская возвращается с фестиваля «Таврида.АРТ», где она выиграла грант на создание летней гитарной школы в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ». Сотни молодых людей со всей страны возвращаются домой победителями прослушиваний, кастингов и Всероссийского конкурса молодежных проектов», - говорится в сообщении.

Борис Елкин поздравил с победой Евгению Загрядскую и пожелал ей успешно реализовать проект. «А еще сгенерировать новые классные идеи для будущих амбициозных планов! Удачи!», - заключил Борис Елкин.