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Музей-заповедник «Михайловское» и Россотрудничество подписали соглашение о партнёрстве

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгений Примаков подписали соглашение о партнёрстве, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Музей-заповедник «Михайловское» и Россотрудничество подписали соглашение о партнёрстве. Фото с официального сайта Россотрудничества

Подписанный документ предписывает объединение усилий Пушкинского заповедника и Россотрудничества в деле сохранения, приумножения и популяризации российского исторического и культурного наследия, отечественной культуры. Так, например, предполагается, что в юбилейный пушкинский год в Русских домах по всему миру будут организованы выставки, подготовленные в «Михайловском», в том числе показы работ современных художников: «Герои произведений А. С. Пушкина в графике Николая Предеина», «Весёлый Пушкин. Живопись и графика Игоря Шаймарданова», «Пушкиниана художника Энгеля Насибулина», «Пушкинский пейзаж. Графика Ларисы Антоновой» и другие.

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