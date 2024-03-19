Музей-заповедник «Михайловское» и Россотрудничество подписали соглашение о партнёрстве

22:37, 19 марта 2024, ПАИ

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгений Примаков подписали соглашение о партнёрстве, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Подписанный документ предписывает объединение усилий Пушкинского заповедника и Россотрудничества в деле сохранения, приумножения и популяризации российского исторического и культурного наследия, отечественной культуры. Так, например, предполагается, что в юбилейный пушкинский год в Русских домах по всему миру будут организованы выставки, подготовленные в «Михайловском», в том числе показы работ современных художников: «Герои произведений А. С. Пушкина в графике Николая Предеина», «Весёлый Пушкин. Живопись и графика Игоря Шаймарданова», «Пушкиниана художника Энгеля Насибулина», «Пушкинский пейзаж. Графика Ларисы Антоновой» и другие.