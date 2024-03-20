Павел Капельник наступил по народному календарю

07:06, 20 марта 2024, ПАИ

Павел Капельник наступил по народному календарю сегодня, 20 марта, пишет сalend.ru.

Память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, – преподобного Павла Препростого, жившего в IV, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке, отмечается в этот день.

На Руси считали, что с Павла «весна идёт». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Несмотря на это, тепло наступало, а снежный покров начинал таять всё быстрее.

Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю тяжкие грехи. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Одна из примет гласила, что пасмурная погода к ночи в этот день предвещала заморозок на следующий день.