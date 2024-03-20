Концерт Государственной симфонической капеллы России пройдёт сегодня в Пскове

10:07, 20 марта 2024, ПАИ

Концерт Государственной симфонической капеллы России (Москва) пройдёт в Псковской областной филармонии сегодня, 20 марта, в 19:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова.

Художественным руководителем и главным дирижёром является народный артист России, лауреат государственных премий Валерий Полянский.

Гости программы услышат оркестровые сочинения Н. А. Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году.

Творчество композитора представлено увертюрой «Светлый праздник», раскрывающей языческую и легендарную стороны празднования Пасхи в России, кантатой «Свитезянка» на музыку, заимствованную из одного из романсов Римского-Корсакова, а также известными симфоническими сюитами. Кроме того, вниманию зрителей представят «Шехеразаду» – сочинение русской музыки о Востоке и сюиту из предпоследней оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» на сюжет древнерусской легенды XIII века.