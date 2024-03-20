Экс-депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский признан виновным в клевете

12:36, 20 марта 2024, ПАИ

Экс-депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский признан виновным в клевете, совершенной публично с использованием интернета. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

17 февраля 2021 года Всеволод Козловский в принадлежащем ему Telegram-канале распространил бездоказательственные сведения о бывшем сотруднике правоохранительных органов, ныне являющемся президентом одной из управляющих компаний, о причастности его к незаконной выдаче паспортов, а также о его «взаимодействии» с правоохранительными органами в интересах главы Великих Лук.

«В результате указанных преступных действий бывший депутат нарушил права потерпевшего на защиту свой чести, доброго имени от распространения не соответствующих действительности порочащих сведений, а также подорвана репутация указанного лица», – отметили в пресс-службе.

Приговором Великолукского городского суда экс-депутат Всеволод Козловский осуждён по части 2 статьи 128.1 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Этим же приговором Всеволода Козловского в соответствии со статьёй 78 УК РФ освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.