Как подготовиться к дачному сезону, рассказали псковичам

15:14, 20 марта 2024, ПАИ

После схода снежного покрова псковичам следует провести субботники на приусадебных участках – убрать сухую траву, мусор и горючие предметы, чтобы избежать возникновения пожара, рекомендовал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 марта.

Разводить костры разрешено не менее чем в 50 метрах от государственных зданий и не менее 15 метров от строений на частных территориях. «Территория вокруг костра должна быть очищена, нужно всегда иметь при себе средства тушения и связи», – пояснил он.

Кроме того, жарить шашлыки в городах можно только в специально оборудованных местах, а на дачах – в мангале, который должен располагаться не менее чем в пяти метрах от зданий. Территорию вокруг мангала следует очистить от сухой травы и мусора.

«Однако если в регионе или на конкретной территории введён противопожарный режим или на улице сильные порывы ветра, то жарить шашлыки и разводить костры категорически запрещено», – заключил Владимир Якунин.