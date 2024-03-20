Пожарную безопасность в весенне-летний период обсуждают в медиацентре ПАИ

11:00, 20 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая пожарной безопасности в весенне-летний период, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 марта.

Какие прогнозы на новый весенне-летний сезон делают сотрудники МЧС по пожарной безопасности в Псковской области, какие районы региона в зоне повышенной опасности по ландшафтным пожарам, какие последствия вызывают палы травы, какая ответственность предусмотрена за поджог сухой растительности, какие правила в новом сезоне должны соблюдать дачники?

Об этом рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.