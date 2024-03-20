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Общество

Пожарную безопасность в весенне-летний период обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая пожарной безопасности в весенне-летний период, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 марта.

Пожарную безопасность в осенне-летний период обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какие прогнозы на новый весенне-летний сезон делают сотрудники МЧС по пожарной безопасности в Псковской области, какие районы региона в зоне повышенной опасности по ландшафтным пожарам, какие последствия вызывают палы травы, какая ответственность предусмотрена за поджог сухой растительности, какие правила в новом сезоне должны соблюдать дачники?

Об этом рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

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