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Общество

Дополнительное оборудование для школы сахарного диабета установили в Псковской городской поликлинике

Дополнительное техническое оснащение для проведения школы сахарного диабета смонтировали в Псковской городской поликлинике, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Дополнительное оборудование для школы сахарного диабета установили в Псковской городской поликлинике. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Установлена новая мебель, компьютеры, оргтехника, мультимедийный проектор, интерактивный экран.

Это оборудование поступило в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» президентского нацпроекта «Здравоохранение». Проект включает в себя специальный курс обучения, рассмотрение вопросов рационального питания, физической нагрузки, способы снизить риски развития осложнений заболевания.

В Псковской городской поликлинике уже проходят занятия с прошлого года. В школе сахарного диабета занятия проводятся для пациентов с сахарным диабетом первого типа и для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Группы пациентов формируются с учётом типа сахарного диабета и особенностей течения болезни.

Напомним, что федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» реализуется с декабря 2023 года. Всего в Псковской области закуплено 1 733 единицы медицинского оборудования на сумму 75,5 млн рублей.

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