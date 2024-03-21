Скрипач ансамбля «Солисты Екатерины Великой» рассказал о творческой миссии коллектива

14:35, 21 марта 2024, ПАИ

Главная цель ансамбля «Солисты Екатерины Великой» – продлить память о музыке хотя бы на 100 лет, заявил музыкант коллектива, исполнитель барочной музыки Андрей Пенюгин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 марта.

Гость радиоэфира пояснил, что прежде всего это касается инструментальной светской музыки XVIII века, которая в умах людей начинается, как правило, с Глинки, а в лучшем случае со старинных романтиков типа Гумилёва или Алябьева.

«Мы стараемся зацепить весь XVIII век. С XVII веком пока тяжеловато, но даже эти 100 лет совершенно потрясающие, очень разнообразные, полны шедевров и, к сожалению, забыты и никому не известны», – отметил Андрей Пенюгин.

Прежде всего такое забвение музыкант связывает с интернациональностью упомянутой эпохи. «Те музыканты, которые служили России, но не были этнически русскими, вроде и не были нужны… И ещё есть одна причина. Если эту музыку не играть, так скажем, аутентично, понимая, как её дешифровать из нот, в неумелых руках она может показаться посредственной, второсортной и скучной», – подчеркнул скрипач.

Отметим, «Солисты Екатерины Великой» – российский ансамбль барочной музыки, созданный в 2002 году Санкт-Петербургским международным фестивалем EARLYMUSIC. Участники ставят перед собой задачу максимально точно воспроизводить музыку прошлого. Важное место в репертуаре «Солистов Екатерины Великой» занимает малоизвестная или полностью забытая музыка.