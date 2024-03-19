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Культура

Концерт «Окно в Россию» проходит на сцене Псковской филармонии

Концерт «Окно в Россию» российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках 50-го Фестиваля русской музыки, передаёт корреспондент ПАИ.

В программе концерта произведения авторов, которые внесли значимый вклад в русское искусство, а также сочинения малоизвестных русских композиторов.

«Сегодня у нас необычная программа и необычные инструменты. Мы были очень рады приехать в Псков, наконец-то из старого города Санкт-Петербурга мы приехали в ваш древний город. Наш ансамбль также очень рад поучаствовать в этом фестивале и представить нашу музыку публике», – отметил скрипач, исполнитель барочной музыки из ансамбля «Солисты Екатерины Великой» Андрей Пенюгин.

Для собравшихся звучат музыкальные композиции Франческо Арайя, Доменико Далольо, Джузеппе Сарти, Ивана Юнкина и псковича Николая Яхонтова.

На сцене выступают Вера Чеканова (сопрано), Андрей Пенюгин (барочная скрипка), Юлия Гайколова (барочная скрипка), Марина Куперман (барочный альт), Варвара Касторская (барочная виолончель) и Ирина Шнеерова (клавесин).

Напомним, ранее сообщалось, что на концерте российского ансамбля «Солисты Екатерины Великой» псковичей ждёт постановка в стиле XVIII века.

Ранее также отмечалось, что авторский спектакль «Сказка в русской музыке» собрал в Псковской филармонии родителей с детьми.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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