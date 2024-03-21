ЦИК: Владимир Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% голосов

11:58, 21 марта 2024, ПАИ

Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28 % голосов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на специальном заседании комиссии, посвящённом официальным итогам голосования.

На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31 %), на третьем – кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,85 %), на четвёртом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2 %).

Отметим, что итоговая явка на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49 %.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов президента РФ на территории региона. За Владимира Путина в Псковской области проголосовало 288 726 человек (84,7 %), за Николая Харитонова – 18 042 (5,29 %), за Владислава Даванкова – 17 819 (5,23 %), за Леонида Слуцкого – 11 867 (3,48 %).