Регоператор предлагает жителям Псковской области перед субботниками продумать заранее все этапы работы

15:20, 21 марта 2024, ПАИ

Региональный оператор предлагает организаторам и участникам субботников, владельцам различных земельных территорий, органам местного самоуправления и жителям Псковской области перед началом глобального наведения чистоты продумать заранее все этапы работы, чтобы в дальнейшем избежать несанкционированного складирования отходов и образования свалок. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

По словам представителей регоператора, сложность в делах о несанкционированном складировании ТКО заключается в надлежащем установлении лиц, действительно виновных в размещении отходов.

«Верховный суд обобщил практику в сфере обращения с ТКО и напомнил, как следует определять лицо, ответственное за появление несанкционированной свалки.

Главное осталось прежним: ответственность за свалку несёт собственник участка, если не обнаружен нарушитель.

Обязанность по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на лесном участке, находящемся в аренде, возлагается на арендатора.

Обязанность по ликвидации несанкционированной свалки на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, возлагается на орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений», – отметили специалисты регионального оператора.

Напомним, что несанкционированной свалкой считается место складирования отходов, объём которых превышает один кубометр на земельном участке, не предназначенном для этих целей.

Филиал ООО «Экопром» оказывает любое содействие в ликвидации несанкционированных свалок как физическим, так и юридическим лицам. Направить заявку на вывоз отходов можно на официальном сайте ro-pskov.ru или обратиться в центр обслуживания клиентов в Пскове (улица Льва Толстого, 3) и Великих Луках (проспект Гагарина, 54).

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