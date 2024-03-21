Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Регоператор предлагает жителям Псковской области перед субботниками продумать заранее все этапы работы

Региональный оператор предлагает организаторам и участникам субботников, владельцам различных земельных территорий, органам местного самоуправления и жителям Псковской области перед началом глобального наведения чистоты продумать заранее все этапы работы, чтобы в дальнейшем избежать несанкционированного складирования отходов и образования свалок. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Регоператор предлагает жителям Псковской области перед субботниками продумать заранее все этапы работы. Фото из группы «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

По словам представителей регоператора, сложность в делах о несанкционированном складировании ТКО заключается в надлежащем установлении лиц, действительно виновных в размещении отходов.

«Верховный суд обобщил практику в сфере обращения с ТКО и напомнил, как следует определять лицо, ответственное за появление несанкционированной свалки.

Главное осталось прежним: ответственность за свалку несёт собственник участка, если не обнаружен нарушитель.

Обязанность по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на лесном участке, находящемся в аренде, возлагается на арендатора.

Обязанность по ликвидации несанкционированной свалки на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, возлагается на орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, в том числе в области земельных отношений», – отметили специалисты регионального оператора.

Напомним, что несанкционированной свалкой считается место складирования отходов, объём которых превышает один кубометр на земельном участке, не предназначенном для этих целей.

Филиал ООО «Экопром» оказывает любое содействие в ликвидации несанкционированных свалок как физическим, так и юридическим лицам. Направить заявку на вывоз отходов можно на официальном сайте ro-pskov.ru или обратиться в центр обслуживания клиентов в Пскове (улица Льва Толстого, 3) и Великих Луках (проспект Гагарина, 54).

Реклама. ООО «Экопром». ИНН 5263049020. Erid: LjN8K2dFQ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2024

Псковских школьников учили играть в тени
21 марта 2024

В центре «Воин» прошло занятие по основам тактической медицины
21 марта 2024

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства завершает свою работу
21 марта 2024

В Пскове отменили заезд автобуса №4 в аэропорт
21 марта 2024

Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника
21 марта 2024

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 марта
21 марта 2024

Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Великих Луках в апреле
21 марта 2024

Псковичка представит регион в Москве на Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...