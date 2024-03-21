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Общество

Девятимиллионный гость посетил выставку «Россия» в Москве

Девятимиллионный гость посетил международную выставку-форум «Россия». Юбилейным гостем стал Андрей Баторов 9 лет. Он приехал на выставку вместе с родителями, сообщили ПАИ устроители выставки.

Семья из Бурятии, сейчас живет в Москве. «Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», — отметила мама Андрея Александра Маркевич.

Для девятимиллионного посетителя и его семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. Андрей получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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