Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства завершает свою работу

15:58, 21 марта 2024, ПАИ

В Москве проходит заключительный день 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, где команда Псковской области представляет туристический потенциал региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Большим интересом пользуется стенд региона. Здесь представители комитета по туризму Псковской области, регионального туристского информационного центра и туристического бизнес-сообщества рассказывают гостям мероприятия об отдыхе в Псковской области.

В этом году тема стенда – семейные путешествия. Посетители могли увидеть возможные маршруты благодаря туристической карте, а также фотоколлекцию атмосферных приключенческих моментов в Псковской области.

«На выставке сформирована деловая программа. Вместе с федеральными и региональными экспертами обсудили тренды отрасли и векторы развития. Так, с начальником департамента по туризму Ленинградской области Ольгой Голубевой обсудили новый межрегиональный маршрут, который сможет представить туристический потенциал соседствующих субъектов», – отметила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.