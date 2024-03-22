Новую контейнерную площадку установили в деревне Псковского района

14:49, 22 марта 2024, ПАИ

Третья контейнерная площадка деревни Моглино Псковского района добавлена в график вывоза ТКО. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Филиал ООО «Экопром» установил два пластиковых контейнера ёмкостью 1,1 квадратного метра по просьбе администрации Тямшанской волости. Их вывоз включили в график регоператора, он будет осуществляться по вторникам еженедельно.

Региональный оператор также уточнил, что третья контейнерная площадка имеет координаты 57.47009 – 28.10099.

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