Международный день таксиста отмечается 22 марта

07:00, 22 марта 2024, ПАИ

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста, сообщает calend.ru.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счётчиками. Лондонские извозчики назвали счётчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Хотя патент на автоматический счётчик расстояния, пройденного колёсным экипажем, и соответствующей платы получил ещё в 1875 году немец Вильгельм Фридрих Недлер, который назвал свой прибор «Taxanom» (нем. Taxe «плата» + греч. νόμος «закон»). Однако запустить его в производство изобретатель смог лишь в 1884 году в Гамбурге. Городское полицейское управление вскоре выпустило подробные правила эксплуатации счётчиков на конных повозках. А вот первым, кто установил «таксаметры» на автомобили, предположительно, был Фридрих Грайнер из Штутгарта — в 1896 году он заказал 10 моторных экипажей Daimler Riemenwagen, которые вышли на улицы в мае следующего года, но не приобрели широкого распространения. Поскольку вытеснение конных извозчиков заняло немало времени.

В 1907 году моторные «кэбы» со счётчиками, которые теперь уже назывались «taximeters», в Лондоне и стали первыми такси в современном их понимании. Первые лондонские автомобили такси были зелёного и красного цветов. Жёлтый цвет, который сегодня считается традиционным для этих машин, появился с лёгкой руки Джона Хертца (John Hertz), основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счёт уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в жёлтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города. Позже практику перекрашивать такси в жёлтый цвет взяли за правило почти все подобные компании, а жёлтый стал классическим цветом такси для всего мира.

Ещё одним узнаваемым символом такси стал узор в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В России первые автомобили с таксометрами появились в 1906 году в Петербурге и Минске, в 1907-м — в Москве, а затем и в других городах. Однако массовыми пассажирские перевозки на «таксомоторах» успели стать только в столицах. К 1914 году таксопарк Санкт-Петербурга насчитывал более 400 машин, которые обслуживала Центральная диспетчерская служба. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, таксомоторы в городах России на время прекратили своё существование. Только 21 июня 1925 года в Москве вновь было открыто регулярное таксомоторное движение. Именно этот день московские таксисты считают днём рождения современного российского такси и наряду с Международным днём такси отмечают его как свой профессиональный праздник.