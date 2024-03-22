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Общество

Суд дал 20 дней на снос павильона «Фавор» на Четырёх углах в Пскове

Суд постановил в течение 20 дней снести павильон рынка «Фавор» на Четырёх углах в Пскове, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Псковской области.

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области

По решению суда необходимо не только снести торговый павильон на Рижском проспекте, 9, но и привести земельный участок в первоначальное состояние.

Если «Фавор» не исполнит решения суда, то право на снос на добровольной основе получила администрация Пскова. Работы муниципалитет выполнит за свой счёт с взысканием с ООО «Фавор» всех понесенных расходов.

«Согласно сведениям картотеки арбитражных дел общество с ограниченной ответственностью «Фавор» подало в Арбитражный суд Псковской области исковое заявление о признании права собственности на спорный объект», – отметили в пресс-службе.

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