Только 10 стран мира соответствуют мировым стандартам качества воздуха

23:52, 21 марта 2024, ПАИ

Только в десяти странах и территориях мира уровень содержания в воздухе загрязняющих веществ – взвешенных частиц PM2.5 – соответствует мировым стандартам безопасности для здоровья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на швейцарскую исследовательскую организацию IQAir.

В 2023 году самый чистый воздух был во Французской Полинезии. Воздух также соответствует стандартам в Австралии, Новой Зеландии, Эстонии, Финляндии, Пуэрто-Рико, Исландии, Гренаде, на Маврикии и на Бермудах. В то же время страна с самым грязным воздухом – это Бангладеш.

Россия входит в группу стран со средним уровнем загрязнения (PM2.5 превышает норму в два раза). Среди российских городов, вошедших в исследование, самым грязным оказался Красноярск (норма превышена в пять раз), самым чистым – Челябинск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году в стране необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек.