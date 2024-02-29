Владимир Путин: За шесть лет надо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек

16:34, 29 февраля 2024, ПАИ

В России необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять зелёные технологии, переходить на экономику замкнутого цикла. Тем более что у нас, по сути, с нуля создана современная отрасль обращения с отходами», – сказал глава государства.

Для обработки и утилизации твёрдых бытовых отходов в России построили 250 предприятий. Власти страны намерены построить дополнительные 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков, отметил Владимир Путин.

Напомним, что комплекс по обращению с отходами – экотехнопарк – планируется построить и запустить в Псковской области в декабре 2024 года. В частности, на базе экотехнопарка будут сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, ещё 95 тысяч тонн отходов – утилизироваться.

Всего на строительство экотехнопарка в Псковской области будет выделено 4,3 млрд рублей. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке федерального центра.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.