Пожарные потушили два пала травы в Палкино и Пыталово
21 марта ликвидированы два ландшафтных пожара в Палкино и Пыталово. Общая площадь горения составила 0,042 гектара, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В 17:42 в деревне Копылево Дедовичского района произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри дома. Соседний жилой дом и две надворные постройки были спасены.
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