Пожарные потушили два пала травы в Палкино и Пыталово

08:57, 22 марта 2024, ПАИ

21 марта ликвидированы два ландшафтных пожара в Палкино и Пыталово. Общая площадь горения составила 0,042 гектара, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В 17:42 в деревне Копылево Дедовичского района произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри дома. Соседний жилой дом и две надворные постройки были спасены.