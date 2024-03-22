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Общество

Пожарные потушили два пала травы в Палкино и Пыталово

21 марта ликвидированы два ландшафтных пожара в Палкино и Пыталово. Общая площадь горения составила 0,042 гектара, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В 17:42 в деревне Копылево Дедовичского района произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри дома. Соседний жилой дом и две надворные постройки были спасены.

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