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Общество

Наталья Исакова – о комфортной городской среде: Региону есть чем гордиться

Региону есть чем гордиться, заявила член Общественной палаты РФ, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова, комментруя реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: ПАИ

«Благодаря проекту по благоустройству территорий жители региона получили уже значительное количество благоустроенных территорий, которые им близки и дороги. Теперь настало время поддержать наши проекты в конкурсе. Региону есть что показать и есть чем гордиться. Подобные конкурсы, как мне кажется, хороши ещё и тем, что можно перенять опыт и других регионов», – отметила Исакова.

Она напомнила, что паралельно началось голосование за объекты на следующий год. «Реализация этого проекта, благоустройство территории региона, муниципалитета, конкретной территории зависит от самих жителей. Главное не упустить свой шанс», – заключила Наталья Исакова.

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

В этом году в Псковской области на голосование вынесли 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.

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