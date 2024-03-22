Часть улицы Горького в Пскове закроют для движения

12:07, 22 марта 2024, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького закроют в связи с проведением дорожных работ 25 и 26 марта с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение закроют в районе пересечения улицы Максима Горького с улицей Госпитальной при движении от улицы Малясова в сторону улицы Лагерной.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.