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Общество

Часть улицы Горького в Пскове закроют для движения

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького закроют в связи с проведением дорожных работ 25 и 26 марта с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение закроют в районе пересечения улицы Максима Горького с улицей Госпитальной при движении от улицы Малясова в сторону улицы Лагерной.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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