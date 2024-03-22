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Николай Романов озвучил задачи сельскохозяйственной отрасли Псковской области на год

Задачи в отрасли сельского хозяйства в Псковской области на 2024 год озвучил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на совещании, которое прошло в СРП «Простория» сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Сельскохозяйственные работы. Фото: ПАИ

«Для достижения результатов в рамках региональных проектов нам предусмотрено 869 миллионов рублей. Это не окончательная цифра, как правило, в течение года она у нас может увеличиваться. Очень приятно то, что после выборов президента начали говорить о новой программе «Производственная безопасность» – это федеральная программа, в которой, как я уверен, мы будем участвовать», – подчеркнул Николай Романов.

Перед сотрудниками сельского хозяйства в этом году стоит несколько задач, подчеркнул он. Первое, что назвал Николай Романов, – это сохранить посевные площади в регионе на уровне 204,5 тысячи гектара. При этом урожай зерновых культур, выращенных в Псковской области, должен составить не менее 150 тысяч тонн, а урожай картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах – не менее 50 тысяч тонн.

Перед животноводческими предприятиями стоит задача произвести на убой в живом весе не менее 340 тысяч тонн скота. Кроме того, в регионе планируют надоить не менее 201,1 тысячи тонн молока.

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