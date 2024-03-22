До +11 градусов ожидается в Псковской области 23 марта

14:58, 22 марта 2024, ПАИ

Облачная, днём с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами умеренный. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +6 до +11.

Атмосферное давление будет низким.