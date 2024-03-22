До +11 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
Облачная, днём с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами умеренный. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +6 до +11.
Атмосферное давление будет низким.
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