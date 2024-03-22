Установлена личность погибшей на пожаре в Пскове
Установлена личность погибшей на пожаре в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
На месте пожара в квартире на улице Гагарина, 3 была обнаружена 75-летняя пенсионерка.
Предварительная причина возгорания в квартире – аварийный режим работы электрооборудования, уточнили в пресс-службе.
Ранее было опубликовано видео с места пожара в Пскове, где нашли труп.
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