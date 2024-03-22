Установлена личность погибшей на пожаре в Пскове

16:31, 22 марта 2024, ПАИ

Установлена личность погибшей на пожаре в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

На месте пожара в квартире на улице Гагарина, 3 была обнаружена 75-летняя пенсионерка.

Предварительная причина возгорания в квартире – аварийный режим работы электрооборудования, уточнили в пресс-службе.

Ранее было опубликовано видео с места пожара в Пскове, где нашли труп.