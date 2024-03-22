12 квартир получили дети-сироты в Великих Луках

16:48, 22 марта 2024, ПАИ

12 квартир получили дети-сироты в Великих Луках после вмешательства приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

Администрацию Великих Лук обязали предоставить жильё сиротам, однако в установленные сроки муниципалитет этого не сделал. Судебный пристав взыскал исполнительский сбор на общую сумму 550 тысяч рублей и оштрафовал должника на 180 тысяч рублей, а также предупредил должностное лицо городской администрации об уголовной ответственности.

После принятых принудительных мер дети-сироты получили благоустроенные квартиры.

Всего с начала этого года после вмешательства судебных приставов ГМУ ФССП России дети-сироты в Псковской области получили 85 квартир.